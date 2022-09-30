قناة النهار “وزيرة البيئة :”حملة التنظيف يجب أن تكون دائمة ومستمرة بقلم قناة النهار نشر في 30 سبتمبر 2022 - 11:35 بيئة شارك غرِّد أرسل 87 0 “وزيرة البيئة :”حملة التنظيف يجب أن تكون دائمة ومستمرة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/srwbw اقرأ أيضا الرئيس تبون: لو لم ألغي 100 هكتار لما بنيت المدينة الجديدة سيدي عبد الله قناة النهار 24 سبتمبر عين الدفلى : تصدير شحنة من الكوابل الكهربائية نحو إيطاليا .. الشيلي وكوت ديفوار قناة النهار 20 سبتمبر حكاية نجاح: ناجون من حـ.ـوادث مـ.ـميتة.. عاشوا الألم والأمل يروون قصصهم قناة النهار 14 سبتمبر "مصطفى زبدي :"السوق مليئ بقطع الغيار المقلّدة وهذا سبب حـ ـوادث الطرقات قناة النهار 10 سبتمبر صحة: مرض نادر يصيب المفاصل يجعل عبد الهادي حبيس العكازات قناة النهار 26 سبتمبر النوي يفضح مؤسسة إكسترانات للنظافة ويكشف بالدلائل كيف يتم تبذير أموال الدولة قناة النهار 22 سبتمبر طبيبكم: الحفاظ على صحة وسلامة الأسنان قناة النهار 10 سبتمبر سيدي بلعباس : بعد بث ندائه عبر قناة النهار ..محسنون يتبرعون بدراجة نارية لمختار قناة النهار 16 سبتمبر سامية شرير تتأثر وتذرف الدموع وهي تروي كيف توفت إبنتها في بطنها بسبب حماتها قناة النهار 21 سبتمبر في ظل ارتفاع حوادث المرور.. أصحاب مراكز تكوين السائقين يطالبون بإلزامية التكوين قناة النهار 29 سبتمبر