وزيرة البيئة: رسكلة النفايات في الجزائر لا تتعدى 9 بالمائة

قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ،فازية دحلب، إنه حان الوقت للإنطلاق في الإقتصاد التدويري لتثمين ورسكلة النفايات في الجزائر. لكونها تنتج حاليا ما يعادل 13.5 مليون طن من النفايات. بينما لا يتم حاليا رسكلة سوى نسبة 09 بالمائة منها.

وكشفت وزيرة البيئة خلال استضافتها بالقناة الإذاعية الأولى، بمناسبة التظاهرات المقامة إحياء لليوم العالمي لحماية البيئة. أن الإستراتيجية الوطنية في مجال التسيير المتكامل للنفايات لآفاق 2035 تهدف إلى تشجيع الإنتقال إلى الإقتصاد التدويرى. والمدرج لأول مرة ضمن هذه الرؤية من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني الذي يحكم تسيير النفايات لعام 2001.

وأضافت وزير ة البيئة، أنه يجب العمل على تشجيع الإستثمار في هذه المشاريع الخالقة للثروة ومناصب العمل في هذا القطاع. مشيرة إلى أن الجزائر تعاني اليوم-وكغيرها من دول العالم – من ظاهرة انتشار التلوث وتحديدا النفايات البلاستيكية والتي تمثل اليوم نسبة 87 بالمائة من النفايات التي يتم جمعها.

وقالت فازية دحلب، إن الوزارة تعمل حاليا وبالتشاور مع مختلف الدوائر الوزارية من أجل بلورة برنامج وطني لمباشرة عملية تثمين النفايات البلاستيكية وغيرها من أنواع النفايات الأخرى. مذكرة بأن الوزارة أجرت العديد من الدراسات وأظهرت بأن 60 بالمائة من النفايات في الجزائر هي نفايات عضوية .

وأوضحت في السايق ذاته قائلة “سنقوم بدعم المراكز التقنية من خلال تخصيص مراكز للفرز وأخرى للتسميد وسنحول هذه المواد العضوية داخل هذه المراكز إلى أسمدة يمكن استخدامها في القطاع الزراعي والنسبة المتبقية ستساهم في تنمية الإقتصاد الأخضر ومباشرة مشاريع خالقة للوظائف لفائدة الشباب.”

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