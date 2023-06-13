وزيرة البيئة: سياسة ردم النفايات تستهلك الوعاء العقاري الثمين

قالت وزير البيئة والطاقات المتجدد، فايزة دحلب، أن سياسة ردم النفايات لم تعد تجدي نفعا. كما أنها تستهلك الوعاء العقاري والذي يعتبر ثمين وصعب تخصيصه لهذا النوع من النشاط.

وخلال زيارة مركز الردم التقني للنفايات بقورصو بولاية بومرداس، أكدت الوزيرة على ضرورة الاستغلال الأمثل للهياكل التي أنجزتها الدولة والتجهيزات المسخرة. كما أعلنت أن الاستراتيجية الجديدة للقطاع في ما يتعلق بتسيير النفايات تعتمد على الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات.

ومن جهة أخرى، أطلقت وزيرة البيئة الحملة الوطنية لتنظيف الغابات والشواطئ على المستوى الوطني. والتي تأتي بتوجيه من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان تزامنا وموسم الاصطياف.

يشار أن هذه الحملة ستكون بالشراكة مع مختلف الفاعلين وشركاء من فعاليات المجتمع المدني.