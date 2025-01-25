وزيرة البيئة نجيبة جيلالي تدشن مشاريع بيئية جديدة بولاية تندوف

قامت وزيرة البيئة وجودة الحياة،نجيبة جيلالي، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تندوف، برفقة الوالي وعدد من المسؤولين المحليين.

وقد افتتحت الوزيرة جولتها بتدشين مركز الردم التقني للنفايات المنزلية، الذي يمثل خطوة هامة في تحسين إدارة النفايات والحد من آثارها البيئية.

كما شهدت الزيارة إعطاء إشارة انطلاق أشغال توسعة مركز الردم التقني (CET)، إضافة إلى تركيب مرمدة النفايات الخاصة، بهدف تحسين معالجة النفايات الصلبة والخاصة.

هذا وتضمنت المحطة الأولى من الزيارة عرضاً تقديمياً حول عمليات البرنامج التكميلي الخاص بقطاع البيئة في الولاية. وقد ركز العرض على الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة من خلال مشاريع مستدامة.