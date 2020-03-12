وزيرة البيئة والطاقات المتجددة تستقبل سفيرة ألمانيا بالجزائر

استقبلت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة نصيرة بن حراث، اليوم بمقر الوزارة، سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالجزائر أولريكي كنوتز.

وخلال اللقاء تطرق الطرفان إلى بحث وتطوير سبل الشراكة بين البلدين في مجال البيئة والطاقات المتجددة.

أشارت الوزيرة إلى أهمية اللقاء الذي يعد فرصة لتقييم الشراكة والتعاون الهام بين وزارة البيئية والطاقات المتجددة وألمانيا عبر وكالة التعاون الألماني.

كما ركز اللقاء على ضرورة استمرار التعاون خصوصا في مجال الطاقات المتجددة لدعمها وترقيتها وتطويرها في المناطق الجنوبية والمعزولة غير المربوطة بالشبكة.

وإعتبر الطرفان أن الانتقال الطاقوي يدخل ضمن المحاور التي تعتمدها الوزارة في خطة عملها التي تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة لتطوير القطاع.

كما تحدثت الوزيرة عن نشاطات أخرى للتعاون و الخاصة بمحاربة كل أنواع التلوث، والاستفادة من التجارب الألمانية الناجحة.

من جهتها نوهت سفيرة ألمانيا بالجزائر أولريكي كنوتز،إلى التعاون الاستراتيجي والعلاقات الثنائية بين الجزائر وألمانيا، معبرة عن استعدادها الكامل للتعاون عبر الوكالة الألمانية للتعاون GIZ .