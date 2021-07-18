قناة النهار “وزيرة البيئة :”يجب تفادي الرمي العشوائي للهيدورات وبقايا الأضـ.ـحية بقلم قناة النهار نشر في 18 جويلية 2021 - 14:29 عيد أضحى شارك غرِّد 160 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961948 اقرأ أيضا بومرداس: توزيع 3283 وحدة سكنية من مختلف الصيغ السكنية قناة النهار 03 جويلية بجاية: شاهد وفرة محصول فاكهة البطيخ الأحمر "الدلاع" بالمستثمرة الفلاحية "مخلوفي" بالقصر قناة النهار 29 جوان مدير الصحة بتبسة: مخطط لمواصلة "حملة التلقيـ.ـح" التي تتوسع إلى مؤسسات عديدة قناة النهار 02 جويلية أم البواقي: ريالح قوية تتسبب في إقتلاع 8 أعمدة كهربائية بمشاتي الجازية قناة النهار 01 جويلية