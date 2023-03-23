أكدت وزيرة البيئة، فايزة دحلب، على ضرورة تمكين الجزائر بأن تكون “فاعلًا أساسيًا” في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، والقيام بدور رئيس في مسار تحول الطاقة لبلادنا خلال السنوات المقبلة.

وزيرة البيئة: يجب تمكين بلادنا لتصبح فاعلًا أساسيًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر

وشاركت وزيرة البيئة، رفقة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، في الورشة المنظمة بمقر وزارة الطاقة والمناجم. لعرض وترويج الإستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين.

وعرفت الورشة مشاركة محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، مدراء عامون وأرباب مؤسسات. ممثلون دبلوماسيون بالجزائر، ممثلي الهيئات الأجنبية بالجزائر وخبراء.

وخلال كلمة لها بالمناسبة، أكدت الوزيرة، أن أهدافنا الرامية إلى تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر، مع ضرورة تمكين الجزائر بأن تكون “فاعلًا أساسيًا” في المجال. والقيام بدور رئيس في مسار تحول الطاقة لبلادنا خلال السنوات المقبلة.

مؤكدة أن خارطة الطريق هذه المعتمدة من طرف مجلس الوزراء ليوم 25 ديسمبر 2022، تهدف إلى وضع خطة لتطوير “الهيدروجين لا سيما الأخضر” آفاق 2030 و2050.

وأضافت الوزيرة، أن هذه الاستراتيجية تهدف على المستوى الوطني إلى تقديم حلول واعدة أكثر للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة. وأيضًا لاقتصاد الموارد الأحفورية، بهدف تثمينها للتصدير وترك متسع للأجيال القادمة.

وتابعت الوزيرة، أنه تقع على عاتق قطاع البيئة والطاقات المتجددة مسؤولية كبيرة. للسهر على الوفاء بالتزامات الجزائر على المستويين الوطني والدولي فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وتغير المناخ. والمساهمة في الحفاظ على الموارد التي تشكل أمن الطاقة في البلاد وتطوير أنماط جديدة مستدامة للاستهلاك.