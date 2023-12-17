وزيرة البيئة: يجب توفير كل الظروف لإنجاح مشروع مركز فرز النفايات بتيسمسيلت

شددت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، بتيسمسيلت على ضرورة توفير كل الظروف لإنجاح مشروع مركز فرز النفايات المنزلية الذي سيتم تجسيده بالمفرغة المراقبة ببلدية ثنية الحد ليكون نموذجا للاقتداء كونه الأول الذي يتم إطلاقه على مستوى الولاية.

وعلى هامش إشرافها على وضع الحجر الأساس لهذا المشروع، أوضحت دحلب أنه يتعين توفير ظروف الراحة للعمال. أثناء تأدية عملهم خاصة ما يتعلق بوسائل النظافة والوقاية الجسدية لهم .إضافة الى تجهيز طاولات مناسبة تساعدهم على فرز النفايات حتى يتمكنوا من الترويج بشكل فعال لهذا النشاط (فرز النفايات).

وسيكلف هذا المركز 9ر103 مليون دينار في غضون سنة واحدة سيتكفل باسترجاع 25 بالمائة من النفايات. التي تطرحها ثلاث بلديات وهي ثنية الحد واليوسفية وسيدي بوتشنت والمقدرة ب 65 طن يوميا. إذ سيتم استرجاع عدة مواد مثل الحديد والزجاج والبلاستيك، وفق الشروحات المقدمة من طرف مكتب الدراسات .

كما تم وضع الحجر الأساس لانجاز خندق ثان لردم النفايات بذات الموقع، وسيكلف انجازه 3ر89 مليون دينار . ويتربع على مساحة 56 ألف متر مربع ويوجه لردم النفايات بعد فرزها في المركز المجاور على امتداد عشر سنوات.

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