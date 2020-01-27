وزيرة التجارة التركية: الإستقرار الأمني الذي تعيشه الجزائر ساهم في خصوبة الإستثمار بها

قالت وزير التجارة التركية، روهصار بكجان، أنّ “كل التسهيلات متوفرة وخصبة للإستثمار بالجزائر، بفضل الإرادة السياسية والإستقرار الأمني الذي تعيشه الجزائر”.

وأفادت وزير التجارة التركية، أمس الأحد في بيان نشرته وزارة التجارة، خلال محادثات أجرتها مع وزير التجارة، كمال رزيق، على هامش زيارة الرئيس التركي للجزائر، عن “إرتياحها لكل الشراكات الإقتصادية التي تم تحقيقها لحد الساعة ولحجم التبادلات الإقتصادية على مدار السنوات الماضية”.

وأضافت الوزير أن “الجزائر هي الشريك الأول لتركيا في القارة الإفريقية”.

كما أكدت “أن كل التسهيلات متوفرة وخصبة للإستثمار بالجزائر، وذلك بفضل الإرادة السياسية وكذا الإستقرار الأمني الذي تعيشه الجزائر”.

وعرجت الوزيرة في حديثها على بعض الإنشغالات للطرف التركي حول تطوير سبل التعاون وفتح آفاق الشراكات الجديدة، وتكثيف اللقاءات خاصة بين رجال الأعمال التر كيين والجزائريين.

هذا وتطرق الطرفان إلى اهم ملفات الشراكة التي تجمع البلدين في شقها الإقتصادي.