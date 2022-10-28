وزيرة التجارة التونسية: إرساء الإتحاد الجمركي لرفع قيمة التبادلات التجارية

أكدت وزيرة التجارة التونسية رئيسة القمة السابقة فضيلة الرابحي بن حمزة، أنه من الضروري ترقية تجارة الخدمات وإرساء الإتحاد الجمركي لرفع قيمة التبادلات التجارية.

وأضافت وزيرة التجارة التونسية خلال إجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية، أنه بات من الضرورة تعزيز العمل الإقتصادي والإجتماعي العربي المشترك بما يدعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.