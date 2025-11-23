وزيرة التجارة الداخلية تبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي تعزيز إصلاحات ضبط السوق الوطنية

استقبلت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم بمقر الوزارة، بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة شارالامبوس تسونغاريدس، التي تزور الجزائر في إطار المشاورات السنوية الدورية التي يجريها الصندوق مع الجزائر، وقد جرى اللقاء بحضور إطارات الوزارة ومدراء الهيئات تحت الوصاية.

وحسب بيانٍ للوزارة، فقد استعرضت الوزيرة خلال اللقاء أهم الإصلاحات التي باشرتها الوزارة في مجال ضبط الأسعار، تنظيم السوق، دعم الإنتاج الوطني، وتعزيز أدوات الرقابة الاقتصادية، مبرزةً التقدم المحقق في رقمنة أنظمة المتابعة والتقييم، وتطوير آليات مراقبة تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك.

ولتعزيز وتطوير بيئة الأعمال، أكدت آمال عبد اللطيف، على دور المركز الوطني للسجل التجاري في رقمنة وتسهيل استخراج السجلات التجارية للمؤسسات والمستثمرين وتبسيط الوثائق، بما يساهم في تسريع الإجراءات الإدارية وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي.

من جهتها، ثمّنت بعثة الصندوق الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية داخل السوق الوطنية.