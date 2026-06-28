وزيرة التجارة الداخلية تستقبل وفدا عن صندوق النقد الدولي

استقبلت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، اليوم ،بمقر الوزارة، وفداً عن صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر، شارالامبوس تسونغاريدس.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها قطاع التجارة الداخلية في مجال تنظيم الأسواق، تعزيز الشفافية. وتحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إنشاء وممارسة النشاط التجاري، وتطوير الخدمات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين.

كما استعرضت السيدة آمال عبد اللطيف ، الإجراءات والتدابير الخاصة بضبط السوق الوطنية وتعزيز آليات متابعة الأسواق والمخزونات الاستراتيجية. إلى جانب جهود تطوير منظومة الرقابة الاقتصادية، ومكافحة المضاربة والممارسات التجارية غير المشروعة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور