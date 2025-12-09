وزيرة التجارة الداخلية تعقد لقاء تنسيقيا مع جمعيات حماية المستهلك

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، يوم الثلاثاء بمقر الوزارة، لقاء تنسيقيا جمعها برؤساء وممثلي عدد من جمعيات ومنظمات حماية المستهلك، بحضور الإطارات المركزية للقطاع، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وشارك في اللقاء رؤساء وممثلون عن جمعية “أمان”، الفيديرالية الجزائرية للمستهلك. الجمعية الوطنية لإرشاد المستهلك وحمايته في التجارة الإلكترونية. وكذا المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه.

وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء خصص للاستماع إلى الانشغالات والاقتراحات والملاحظات الميدانية التي قدمتها هذه الجمعيات. إذ نوهت الوزيرة بالدور الذي تضطلع به في مجال التوعية ومرافقة المستهلك والإسهام في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكدت الوزيرة، بالمناسبة، اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والعمل المشترك. مشيرة إلى أن القطاع منفتح على مختلف المبادرات الرامية إلى دعم المستهلك وتعزيز الانسجام بين المتدخلين في السوق.

وأبرزت أن جهود التحسيس والتوعية تشكل ركيزة أساسية لحماية المستهلك وتحسين جودة المعاملات. موضحة أن هذه المبادرات تهدف إلى تمكين المواطنين من التعرف على حقوقهم وواجباتهم والتعامل بوعي مع مختلف المعاملات الاستهلاكية، بما يعزز بيئة استهلاكية مسؤولة ومنظمة.