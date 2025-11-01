وزيرة التجارة الداخلية تهنئ الشعب الجزائري

تقدمت أمال عبد اللطيف، وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، إلى كل الجزائريين داخل الوطن وخارجه بأسمى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الواحدة والسبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وكتبت الوزيرة في رسالتها “بمناسبة الذكرى الواحدة والسبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، التي تحييها هذا العام. تحت شعار “أول نوفمبر…. رسالة للأجيال”، أتوجه بأسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى كافة أبناء الشعب الجزائري. داخل الوطن وخارجه، راجية من الله العلي القدير أن يحفظ الجزائر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار”.

وأضافت “إن رسالة نوفمبر للأجيال هي رسالة أمل وعمل، نستلهم منها العزيمة لمواصلة مسيرة التنمية التي أرساها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لبناء جزائر ترتكز على العدالة الاجتماعية، والكرامة، والسيادة الاقتصادية”.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار تحيا الجزائر

