وزيرة التجارة: الفلاحين أثبتوا مرارًا قدرتهم على رفع سقف الإنتاج

أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أن الفلاحين أثبتوا مرارًا قدرتهم على رفع سقف الإنتاج، وتحسين جودة المنتوج. وتنويع السلاسل الفلاحية، ما عزز مكانة الجزائر في الأسواق المحلية والدولية .

وشاركت وزيرة التجارة الداخلية أمال عبد اللطيف رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، ووزير الري، طه دربال، بحضور والي ولاية الوادي العربي بهلول. والأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي ، الى جانب نواب الولاية بالبرلمان و السلطات المحلية ورؤساء المنظمات والجمعيات المهنية. في فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ51 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.

وأكدت الوزيرة على الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين منذ تأسيسه،.الذي يعتبر سندا قويا للفلاحين وداعما لمسار الأمن الغذائي الوطني. كما أشارت إلى أن الاتحاد يمثل شريكًا أساسيا في تطوير الفلاحة الوطنية وتعزيز دور المهنيين في خدمة الاقتصاد الوطني. مضيفة أن ما يبذلونه يساهم في الحفاظ على استقرار وفرة المنتوج.

كما أكدت الوزيرة أن الحكومة، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تولي أهمية كبيرة لقطاع الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي. وان حضور قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية مع السادة الوزراء الحاضرين ومع مختلف المنظمات المهنية. يؤكد حرص القطاع على مرافقة الفلاحين لدعم وتعزيز الإنتاج الوطني.