وزيرة التجارة: المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من التطور والعصرنة لتسيير القطاع

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، مساء أمس، اجتماع عمل مع النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين. بحضور الإطارات المركزية للوزارة.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكدت وزيرة التجارة الداخلية، أن تطوير القطاع لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع، من إدارة مركزية ومحلية، والشركاء الاجتماعيين. مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من التنسيق والتكامل لتحقيق الأهداف المسطرة. في مجال تطوير وعصرنة ورقمنة التسيير في القطاع. وتحديث أدوات العمل خاصة في الجانب الرقابي.

كما شددت آمال عبد اللطيف على أن الوزارة حريصة على الوقوف الميداني على كل الانشغالات. ومتابعة تنفيذ برامج التحديث وتوفير الشروط المادية والبشرية. التي تمكّن المستخدمين على المستوى المحلي من أداء مهامهم في أحسن الظروف، تعزيزاً لنجاعة المرفق العمومي للتجارة.

من جهتها، عبّرت الوزيرة عن تقديرها لروح المسؤولية التي يتحلى بها مستخدمو القطاع. مؤكدة أن الحوار سيبقى نهجا دائما لتجسيد رؤية مشتركة تجعل من قطاع التجارة نموذجاً في الكفاءة والشفافية والعصرنة.

