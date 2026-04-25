وزيرة التجارة تستمع لانشغالات مستوردي اللحوم الحمراء

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اجتماعًا تنسيقيًا مع أعضاء فدرالية مستوردي اللحوم الحمراء المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، برئاسة عصام بدريسي.

وحسب بيان للوزارة، تمّ التطرق خلال اللقاء، إلى مختلف المسائل المرتبطة بتموين السوق الوطنية بهذه المادة، خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك.

كما استمعت الوزيرة إلى انشغالات ومقترحات المتعاملين الناشطين في مجال استيراد اللحوم الحمراء. بالإضافة إلى التدابير الكفيلة بمرافقتهم.

هذا وحضر اللقاء، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، واطارات الوزارة.