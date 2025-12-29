وزيرة التجارة تشدد على وفرة المواد وضبط السوق تحسبًا لشهر رمضان

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا مع المدراء الجهويين للتجارة لناحيتي الجزائر العاصمة والبليدة، بحضور المديرين الولائيين والمنتدبين للتجارة للناحيتين (الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، البليدة، المدية، الجلفة، عين الدفلى، تيزي وزو، البويرة، عين وسارة، مسعد).

وحسب بيانٍ للوزارة، فقد خصص هذا اللقاء لتقييم وضعية السوق الوطنية، والوقوف على مدى توفر المواد واسعة الاستهلاك. إلى جانب متابعة التحضيرات الجارية تحسّبًا لشهر رمضان الفضيل، بما يضمن التموين المنتظم للسوق واستقرار الأسعار.

وخلال الاجتماع، شدّدت الوزيرة على فتح الأسواق الجوارية عبر مختلف الولايات، باعتبارها آلية أساسية لتقريب السلع من المواطنين وضمان وفرة المنتجات واسعة الاستهلاك بأسعار معقولة، خاصة خلال شهر رمضان.

كما أكدت على ضرورة تعزيز التنسيق الميداني بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، ومواصلة العمل الاستباقي. إلى جانب تكثيف عمليات المتابعة والرقابة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. مع التشديد على اليقظة الدائمة والتدخل السريع لمعالجة أي اختلالات محتملة وضمان السير الحسن للأسواق.