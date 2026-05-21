وزيرة التجارة تطلق حملة المرافقة الإقتصادية للمتعاملين الإقتصاديين والشباب من سطيف

حلّت اليوم الخميس، وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، بولاية سطيف. حيث كان في استقبالها والي الولاية مصطفى ليماني ، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، ونواب الولاية بالبرلمان، إلى جانب السلطات المحلية وأعضاء اللجنة الأمنية.

وخلال الزيارة ستعاين الوزيرة، عدد من الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية. كما ستشرف بمدينة العلمة على إطلاق “حملة المرافقة الاقتصادية لفتح آفاق النشاط الرسمي أمام المتعاملين الاقتصاديين والشباب”. المنظمة بالمدينة من 21 إلى 25 ماي 2026 تحت شعار: “فضاء واحد… مرافقة آمنة… وفرص واعدة”.

