وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية تستقبل الوفد الوزاري الجزائري

استقبلت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، بمكتبها، وفد وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، مرفوقًا بسفير الجزائر لدى موريتانيا، أمين صيد، على هامش الطبعة الثامنة للمعرض الخاص بالمنتجات والخدمات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وحسب بيان لوزارة التجارة، خصص اللقاء لبحث واقع وآفاق العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين. لاسيما في ضوء الاتفاقيات الثنائية الموقعة مؤخرًا. وكذا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم المبادلات التجارية بما يخدم مصالح البلدين.

كما تم تناول أهمية المعرض في فتح آفاق جديدة للشراكة والتواصل بين الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الموريتانيين. بالنظر إلى المشاركة الجزائرية الواسعة والتنوع الكبير في القطاعات الممثلة.

ومن جانبه، أعرب الوفد الوزاري الجزائري عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال. مشيدًا بالتسهيلات والعناية التي وفرتها السلطات الموريتانية من أجل ضمان نجاح هذه التظاهرة الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وموريتانيا.