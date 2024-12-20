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وزيرة التجهيز والإسكان التونسية تزور هذه المشاريع بالعاصمة

بقلم نادية بن طاهر
وزيرة التجهيز والإسكان التونسية تزور هذه المشاريع بالعاصمة
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قامت وزيرة التجهيز والإسكان لجمهورية تونس، سارة الزعفراني الزنزري، مساء أمس الخميس، بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع قيد الإنجاز بالجزائر العاصمة.

وجاءت هذه الزيارة، على هامش مشاركة الوزيرة، في اجتماع الدورة الواحدة والأربعون لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

وحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية، زارت الوزيرة، كل من مشروع الطريق الرابط بين محول 5 جويلية وخرايسية “على مستوى العاشور”. ومشروع تمديد خط المترو الرابط بين الحراش والمطار الممتد على طول 9,5 كم.

وحضرت هذه الزيارة الإطارات المركزية للوزارتين وكذا الرؤساء المدراء العامون لفروع المجمعات والمؤسسات الوطنية المعنية بالانجاز.

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