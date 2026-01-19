وزيرة التضامن: البطاقة الالكترونية للمعوزين تضم أكثر من 1000 دواء مجاني

قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، إنه تم اتخاذ جملة من القرارات الوزارية المشتركة الموقّعة بين قطاع التضامن وقطاع العمل إضافة إلى وزارة الصحة ووزارة المالية. وكذا قرار يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجان الولائية المكلّفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا.

وأضافت الوزيرة، خلال إطلاقها رفقة وزيرة العمل للبطاقة الالكترونية للأدوية لفائدة المعوزين، أنها أسدت تعليمات على المستوى المركزي بالمتابعة الصارمة لمجريات هذا الملف على مستوى كل ولاية والتقييم الدوري والمستمر للعملية. مشيرة إلى أن القرار الوزاري المشترك الثاني جاء ليحدد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمّن لهم اجتماعيا، والتي تضمنت ما يقارب 1000 مادة صيدلانية. حيث أن الاستفادة من مجانية هذه الأدوية والتي تقع على عاتق الدولة عبر وزارة التضامن الوطني ستكون بنسبة 100%. وبدون الأخذ بعين الاعتبار عدد أو مبلغ الوصفات الطبية، مع ضمان مراقبة هذه العملية ومتابعتها من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

وثمّنت الوزيرة هذه المبادرة القيمة المتعلقة بإطلاق البطاقة الالكترونية التي ستمكن من متابعة ملف هؤلاء المستفيدين غير المؤمّن لهم اجتماعيا، كما أنها ستُسهم في حوكمة هذا الاجراء ومتابعة تنفيذه بكل دقة وشفافية. كما عبّرت عن تقديرها لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مثمنة روح التعاون المؤسساتي والتكامل القطاعي الذي يميز هذا المشروع. والذي يعكس التزام الدولة بتجسيد سياسات اجتماعية مستدامة تضع المواطن في صلب الاهتمام العمومي.

