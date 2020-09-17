وزيرة التضامن: التكفل بالفئات الهشة ومناطق الظل متواصل

قالت وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو، أن قطاعها قدّم دعما نفسيا لذوي الإحتياجات الخاصة قبيل اجتيازهم إمتحان نهاية السنة.

وأضافت خلال استضافتها بالقناة الأولى، أنه تم تسجيل 239 مترشح لاجتياز شهادة التعليم المتوسط و353 مترشح لاجتياز الباكالوريا.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم تلقي عديد الاتصالات عبر نافذة للإستشارات الأسرية يسهر عليها أطباء.

كما تم القيام بخرجة ميدانية بالتنسيق مع وزارة التربية واليونسيف لهؤلاء المترشحين بمؤسساتهم لتقديم الدعم النفسي والمعنوي.

وأضافت أن الوزارة تسعى لمواصلة تقديم المساعدات والبرامج لمناطق الظل.

بالإضافة إلى مرافقة الشباب من خلال مزج الآليات الاقتصادية مع الآليات الإدارية والعمل على تخفيف البيروقراطية ورقمنة القطاع.

وأوضحت أن برنامج التكفل بالفئات الهشة متواصل وسيتم دعم انخراطها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجابهة أثار جائحة كورونا.

وأشارت كريكو، إلى أن، الحكومة إتخذت العديد من الإجراءات أبرزها مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الذي ركز على الطبقة الهشة ومتضرري الأزمة.

كما أن، رئيس الجمهورية إتخذ عدة قرارات سيادية، وفي قطاع التضامن اتخذت عدة إجراءات من بينها التكفل بهم وتقديم مساعدات لهم على شكل قوافل تضامنية ذهبت للمناطق النائية ومناطق الظل.