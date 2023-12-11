وزيرة التضامن: الحفاظ على الطابع الإجتماعي للدولة مبدأ راسخ

قالت وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو، أن الجهود تتكاثف وتتنوع الاليات لتحقيق مسعى سيادي وحيد للسلطات العليا للبلاد. وهو الحفاظ على الطابع الإجتماعي للدولة كمبدأ راسخ وتعزيز نظام الحماية الإجتماعية.

وأشارت وزيرة التضامن في كلمة لها خلال إشراف الوزير الأول على افتتاح أشغال الندوة الدولية “مكتسبات إجتماعية برهانات إقتصادية”، أن التنسيق المتبادل للخبرات والمهارات ودعم مساعي المنظومة الأممية في اهداف التنيمة المستدامة تماشيا وتطلعات الشعوب.

وأضافت وزيرة التضامن، أن إجتماعية الدولة الجزائرية تعد مبدأ ثابت متجدرا ببيان أول نوفمبر لقضية عادلة لاقت سندها الدبلوماسية. بعدما عززت بتلاحم شعبها حول قناعة الإستقلال وتقرير المصير. وبموجب التعديل الدستوري لدستور نوفمبر 2020 الذي قنّن العديد من الحقوق لفائدة شرائح المجتمع. تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية القائم على 54 إلتزام جسدت معظمها عبر مخطط عمل الحكومة. من خلال الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطن والتحويلات الإجتماعية “السكن، الصحة، التضامن، العمل، والري”.

التضامن له آليات تنفيذها ضمن استراتيجية تقوم على دعم إدماج الفئات المستهدفة في مسار التنمية لا سيما المرأة وذوي الهمم

كما تجسد في دستور 2020 لأول مرة المناصفة بين الجنسين في الشغل وحماية المرأة من العنف وترقيتها في مناصب المسؤولية. كما كلفت الحكومة بمضاعفة الجهد من أجل تعزويز انخراط المرأة الريفية في التنمية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور