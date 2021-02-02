وزيرة التضامن: القطاع ساهم في الحد من عزلة المرأة.. و8254 فتاة إستفادت من التكوين

قالت وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو، أن القطاع عكف على تبني نهج التضامن الحكومي لتجسيد إستراتيجيته في التكفل بالفئات الهشة.

وأضافت الوزيرة، أن الإرادة السياسية تولي أهمية بالغة لدعم انخراط المرأة الماكثة في البيت في الانتاج الوطني وتنمية روح المقاولاتية.

وأكدت، أنه بالرغم من الأزمة الصحية بادر قطاع التضامن بزيارات ميدانية لرصد إحتياجات المرأة في هذا القطاع.

وأوضحت الوزيرة، أن الوكالة الوطنية للقرض المصغرة لها الريادة في احتضان 64 بالمائة من المشاريع.

وكشفت كريكو، أن هناك مشروع بادرت به الوزارة بمساهمة وزارة السياحة وقطاع التكوين والوزارة المنتدبة للمؤسسات المصغرة.

وقالت كريكو، أن البرنامج بادر به الرئيس يهدف أساسا إلى تحرير الطاقات الكامنة لدى المرأة الماكثة في البيت.

وأفادت الوزيرة، أنه تم وضع آليات وترتيبات لفائدة المرأة وفق مستواها التعليمي حتى تكتسب ما يؤهلها للإندماج في المجتمع.

كما سينظم التكوين في المناطق التي لا تتوفر على شروط فتح مراكز التكوين في مقرات جهوية تضعها الحماعات المحلية تحت تصرف التكوين المهني.

وقالت كريكو، أن 8254 فتاة استفادت من التكوين، خاصة وأن قطاع التكوين ساهم في الحد من عزلة المرأة.