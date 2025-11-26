وزيرة التضامن: القطاع يولي أهمية بالغة لضمان جودة خدمات المراكز المتخصّصة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الأربعاء، من ولاية بجاية، أن قطاعها يولي أهمية بالغة لتجويد خدمات المراكز المتخصصة عبر مقاربة تجمع بين التأهيل البيداغوجي والمرافقة النفسية والدعم الأسري.

وجاء هذا خلال زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزيرة إلى ولاية بجاية، والتي استهلتها بزيارة المركز النفسي البيداغوجي ببلدية آقبو. حيث عاينت مختلف الهياكل البيداغوجية والإدارية والفضاءات المخصصة للتكفل بالأطفال.

كما اطلعت الوزيرة على ظروف الرعاية ونوعية الخدمات المقدّمة ومدى ضمان بيئة تربوية ملائمة.

وفي هذا السياق، أكّدت وزيرة التضامن أن قطاع التضامن الوطني يولي أهمية بالغة لتجويد خدمات المراكز المتخصصة. عبر مقاربة تجمع بين التأهيل البيداغوجي والمرافقة النفسية والدعم الأسري.

وجدير بالذكر أن المركز استفاد خلال السنتين الأخيرتين من مشروعين استثماريين، شملت فضاءات داخلية. إضافة إلى عمليات تهيئة الساحة الخارجية.

