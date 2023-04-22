وزيرة التضامن.. “المرأة الجزائرية أثبتت قدراتها في كل الميادين”

قامت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، بزيارة إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، لمعايدة العنصر النسوي المداوم بسلك الشرطة والجمارك، وتشجيعهن على مواصلة مجهوداتهم، خدمة للمسافرين و لاسيما الجالية الوطنية التي تزور الوطن ايام العيد.

كما أكدت وزيرة التضامن أن الزيارة التي أجرتها في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك إلى مطار هواري بومدين. تهدف إلى “معايدة العاملات المرابطات من سلك الجمارك والشرطة”. مبرزة أن “المرأة الجزائرية أثبتت قدراتها في كل الميادين”. و”تمكنت من ضمان مكانة تليق بها في المجتمع من خلال تقلدها العديد من المناصب جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل”. و”هذا لقناعتها بضرورة الاسهام في البناء الوطني”.

وأثنت الوزيرة على تجند العنصر النسوي من شرطيات وجمركيات بكثافة بالمطار، لآداء واجبهن. والسهر على حسن استقبال الجالية الجزائرية التي جاءت بقوة إلى الوطن في هذا اليوم لمشاركة الاهل فرحة العيد.

واعتبرت الوزيرة التواجد الكبير للعاملات ضمن هذين السلكين في مناصب عملهن اليوم دليل على تبجيلهن للعمل خدمة للوطن. بالرغم من واجباتهن الأسرية، وهذه سمة المرأة الجزائرية .

في حين، أكدت عميد الشرطة شقرون فضيلة، عاملة بمصلحة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين، “أن المرأة الشرطية مجندة للعمل”. “في كل الظروف والأوقات ولا سيما في الأعياد، من أجل سلامة وأمان المواطن والوطن”.

وأشارت المفتش الرئيسي صوشي نادية، رئيس المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين، أن “هذه المبادرة من شأنها تحفيز المرأة الجمركية”. “لآداء واجبها جنبا إلى جنب مع أخيها الجمركي في خدمة الوطن وحماية الاقتصاد الوطني”.

كما أضافت، أن جهاز الجمارك يكون في الأعياد على “أهبة كاملة عن طريق تكثيف العنصر الجمركي في الميدان”. “للقيام بالرقابة الجمركية مع تقديم التسهيلات اللازمة للمواطن”.