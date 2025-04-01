وزيرة التضامن الوطني تتقاسم فرحة العيد مع الأطفال مرضى السرطان والمسنين

و أشرفت مولوجي بالمناسبة على احتفالية تقاسمت خلالها فرحة عيد الفطر المبارك مع نزلاء مؤسسة الطفولة المسعفة و مقيمين و مقيمات بدار الأشخاص المسنين بمدينة وهران. فضلا عن زيارة أطفال و أمهاتهم بمصلحة طب أورام السرطان بالمؤسسة العمومية الاستشفائية المتخصصة في أورام السرطان “الأمير عبد القادر”. بمنطقة الحاسي لعاصمة الولاية.

تقاسمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي اليوم الثلاثاء بولاية وهران فرحة العيد مع أطفال مرضى السرطان والطفولة المسعفة والمسنين.

و شملت هذه الاحتفالية الخاصة بمناسبة اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك تقديم أنشطة و عروض فكاهية و ثقافية للأطفال. منها مقاطع موسيقية أندلسية من أداء الفنانة ريم حقيقي .

كما أشرفت الوزيرة على منح هدايا للأطفال و كذا الأشخاص المسنين.

وقالت السيدة مولوجي في تصريح اعلامي ” نحن في اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك لا يفوتنا أن نؤدي واجب المعايدة. لملائكة الرحمان أحباب الله ولأصحاب القدر العالي أبائنا وأمهاتنا وكان لابد أن نقف على أبنائنا المرضي لنتفقد حالتهم. حتى يحسون بأننا بجانبهم ونفكر فيهم وفي راحتهم”.

و أشادت الوزيرة “بالجهود المبذولة من طرف الأطقم الطبية والبيداغوجية الذين يعملون بالمؤسسات الصحية وبالمؤسسات التابعة لوزارة التضامن. الوطني والأسرة و قضايا المرأة و يؤدون مهامهم بكل تفاني و إخلاص وروح المسؤولية”.