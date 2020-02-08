وزيرة التضامن الوطني تشارك في اجتماع لجنة المرأة العربية بالسعودية

تشارك وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، في أشغال اجتماع الدورة الـ 39 للجنة المرأة العربية، تحت شعار ” تمكين المرأة ..تنمية المجتمع”.

كما ستشارك في الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة الـ 64 للجنة وضع المرأة للأمم المتحدة، وذلك يومي الأحد والاثنين، بالمملكة العربية السعودية.

وتناقش الدورة الـ 39 للجنة المرأة العربية المواضيع ذات الأولوية حول أجندة التنمية المستدامة 2030، وكذا تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي بمحاورها المختلفة، من تعزيز التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية، وكذا متابعة أجندة المرأة والأمن والسلام، إضافة إلى عدد من المبادرات الجديدة التي سيتم إطلاقها على المستوى الإقليمي.