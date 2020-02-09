وزيرة التضامن الوطني تعزي عائلة الشهيد بن عدة براهيم

عزت وزيرة التضامن الوطني، كوثر كريكو، عائلة شهيد الواجب، بن عدة براهيم، الذي استشهد اليوم في العملية الارهابية بتيمياوين.

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية في فايسبوك: امتدت أيادي الغدر إلى أفراد الجيش الوطني الشعبي المرابطين والمدافعين عن حصون هذه البلاد الطاهرة، حيث خلف الاعتداء الإرهابي الجبان صبيحة اليوم على مفرزة للجيش الوطني الشعبي بولاية تمنراست، شهيدا ارتقى إلى جوار ربه، وعلى إثر هذه الفاجعة الأليمة تتقدم السيدة الوزيرة بتعازيها الخالصة لعائلة الشهيد وإلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي، وتدعو الله أن يرحم الله الفقيد ويسكنه في منزلة الشهداء والصدقين، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.