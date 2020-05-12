وزيرة التضامن الوطني تكرّم عائلة “بوعكاز” ببرج بوعريريج

كرّمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، لدى زيارتها لولاية برج بوعريريج، أمس، عائلة “بوعكاز” نظير جهودها الكبيرة في تحضير وتوزيع ألسبة واقية وكمّامات مجانا.

وقالت الوزيرة خلال حفل التكريم الذي نظمّ بمقر الولاية بحضور والي البرج محمد بن مالك، إن ما قامت به عائلة “بوعكاز” يعدّ عيّنة من عيّنات التضامن الوطني وصورة من أواصر التلاحم والتضامن بين أفراد الشعب وقت الأزمات.

وثمّنت الوزيرة مجهودات هذه العائلة التي سخّرت ورشتها الخاصة لخياطة وإنتاج وسائل الحماية من فيروس كورونا من ألبسة وكمامات في إطار مشروع مشترك مع عدة شركاء من المجتمع المدني تحت شعار “كمّامة لكل مواطن”.

يشار إلى أن عائلة “بوعكاز” ساهمت منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بصناعة أكثر من 100 ألف كمامة و 15 ألف لباس واقي، وزّعت كلها بالمجان على المواطنين والجمعيات الخيرية.