وزيرة التضامن تبعث برسالة تهنئة بمناسبة اليوم الوطني للعلم

بعثت وزيرة التضامن الوطني، كوثر كريكو، برسالة تهنئة لطلاب العلم، بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني للعلم.

وجاء في رسالة الوزيرة: “بهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم وبصفة خاصة لطلاب العلم بأحر التهاني، وأن أقف وقفة إجلال وتقدير لكل العلماء الأجلاء والكفاءات الذين أنجبتهم الجزائر على مدى التاريخ، الذين سنتخذ منهم القدوة لتحقيق التقدم المنشود وفي شتى المجالات”.

وأضافت كريكو: “كما أتقدم بالتهاني الخالصة لأبنائي وبناتي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين أثبتوا همتهم العالية وإرادتهم القوية في تحقيق نتائج علمية ومعرفية واعدة نفتخر بها بين الأمم”.

وتابعت الوزيرة في رسالتها: “وإني على يقين، أن هذه الفئة لها من العزيمة والإرادة لإعلاء راية العلم خدمة لوطننا ودعما لتقدمه، ولنا في ذلك أمثلة مشرقة يقتدي بها”.

ويأتي ذلك، من أجل دفع عجلة التشييد المؤسس على أصول العلم والتقنيات الحديثة، وهو ما أثبته أبناء الجزائر في مجابهة أزمة كورونا، وهذا في إطار هبة تضامنية نعتز بها، سنحقق لا محالة من خلالها، انتصارا على الوباء وسننتصر بإذن الله، تضيف الوزيرة.