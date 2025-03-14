وزيرة التضامن تتحادث مع نظيرتها التونسية

تحادثت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، مع نظيرتها بالجمهورية التونسية الشقيقة، أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وحسب بيان للوزارة، شددت مولوجي، على عمق العلاقات بين الدولتين الجارتين.

كما تبادل الطرفان الحديث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي وتقاسم التجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرضت الوزيرة في لقائها مع الوزيرة التونسية تجربة الجزائر في مجال دعم وترقية المرأة. حيث عرجت على مختلف التراتيب والآليات التي تسيرها الوزارة بهدف اشراكها بشكل فعال في الحياة الاقتصادية.

وعبر الطرفان عن رغبتهما في تعزيز التعاون بين القطاعين في البلدين الشقيقين، بما يدعم الروابط الأخوية القائمة بين البلدين.