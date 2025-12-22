إعــــلانات
بقلم أسماء.ع
وزيرة التضامن تترأس اجتماعا تحضيرا لشهر رمضان
ترأست وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, صورية مولوجي، اجتماعا تنسيقيا. خصص لدراسة البرنامج الاستثماري للقطاع لسنة 2026 والتحضيرات المتعلقة بشهر رمضان, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

