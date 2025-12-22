وزيرة التضامن تترأس اجتماعا تحضيرا لشهر رمضان

وأوضح البيان أن هذا الاجتماع المندرج ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية الدورية لقطاع التضامن. تناول “حصيلة المشاريع الاستثمارية لسنة 2025، التحضير لإطلاق البرنامج الاستثماري للقطاع. وتخطيط المورد البشري في القطاع بعنوان سنة 2026”.

كما تمّ بالمناسبة، “عرض وإطلاق الخدمات الرقمية الجديدة وإطلاق التحضيرات الوطنية لشهر رمضان الكريم”. يضيف المصدر ذاته.

