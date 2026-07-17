وزيرة التضامن تزور الأطفال المصابين بحريق المحمدية

تنقلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، صباح اليوم الجمعة، إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة، لمتابعة مسار تعافي الأطفال المصابين في الحريق الذي شهدته مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالمحمدية، والذين لا يزالون يتلقون العلاج والرعاية الطبية بالمستشفى.

وحسب بيان لوزارة التضامن، أكد الطاقم الطبي المختص، إن المصابين يستجيبون بشكل إيجابي وسريع للعلاج. وهو ما سيسمح وفق التقييم الطبي، بمغادرة عدد منهم المستشفى في أقرب الآجال. بعد استكمال البروتوكول العلاجي والتأكد من استقرار حالتهم الصحية.

وشددت الوزيرة على أن مصالح قطاع التضامن الوطني ستظل مجندة لمرافقة الأطفال المصابين وعائلاتهم. وتوفير مختلف أشكال الدعم والإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية. إلى غاية استكمال شفائهم وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية.