وزيرة التضامن تزور الأطفال بمستشفى عين تموشنت في العيد

أدّت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، رفقة والي ولاية عين تموشنت، صباح اليوم الجمعة، زيارةَ معايدة للأطفال المعالجين على مستوى المصلحة المتخصصة في طب الأطفال لعلاج اعوجاج العمود الفقري بالمؤسسة الاستشفائية العمومية الدكتور بن زرجب بعين تموشنت.

ويأتي ذلك، في إطار ترسيخ القيم التضامنية وتعزيز ثقافة التآزر والتواصل خلال المناسبات الدينية.

وقامت الوزيرة بجولة بالمصلحة المختصة، التي تُعدّ مرجعًا وطنيًا يستقبل أطفالا من مختلف ولايات الوطن. حيث طافت بغرف الأطفال المرضى واطمأنت على حالتهم الصحية.

كما تبادلت أطراف الحديث مع أوليائهم وقدّمت لهم بالمناسبة هدايا رمزية احتفاء بالعيد. في لفتة أسهمت في إضفاء أجواء من البهجة والفرح لدى الأطفال المعالجين بالمصلحة.