وزيرة التضامن تزور دار المسنين بسيدي موسى بمناسبة حلول رمضان

في خطوة تعكس حرصوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على متابعة جودة الرعاية الاجتماعية، قامت السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د. صورية مولوجي، عشية أول أيام شهر رمضان المبارك، الموافق 19 فيفري 2026، بزيارة تفقدية مفاجئة إلى دار المسنين بسيدي موسى.

وخلال هذه الزيارة، اطلعت الوزيرة على سير العمل داخل المؤسسة، وعاينت مدى تطبيق البرنامج المعد خصيصًا لمناسبة رمضان، كما قدمت تهانيها للمقيمين متمنية لهم دوام الصحة والعافية. وشملت الجولة مختلف مرافق الإيواء والخدمات الطبية والاجتماعية، حيث اطلعت على مستوى الرعاية الصحية الدورية، والمرافقة النفسية والاجتماعية، وكذلك ترتيبات تحضير وجبات الإفطار الفردية والجماعية.

كما استمعت الوزيرة إلى شروحات الطاقم الإداري والتربوي والطبي حول آليات تنفيذ البرنامج الرمضاني، وأسدت في ختام الزيارة تعليمات بضرورة تعميق البعد الإنساني في النشاطات الرمضانية، من خلال خلق أجواء أسرية دافئة، تكثيف البرامج التنشيطية، والاستعانة بمختصين لتطوير الأنشطة الترفيهية والبيداغوجية، إضافة إلى تشجيع مشاركة المقيمين في تصميم وتنفيذ الأنشطة لتعزيز شعورهم بالفاعلية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج مكثف للخرجات التفتيشية الميدانية المفاجئة الذي ستنطلقه الوزارة خلال شهر رمضان، بهدف تقييم جميع جوانب الرعاية والخدمات وضمان الالتزام بالمعايير المحددة، والاستجابة الفورية لاحتياجات المستفيدين.

هذه المبادرة تؤكد حرص الوزارة على متابعة الواقع الميداني للمؤسسات الاجتماعية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لكبار السن، مع إيلاء أهمية كبرى للجانب الإنساني والاجتماعي خلال شهر رمضان.