وزيرة التضامن تستقبل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين

إستقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، صباح اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، عمار تاقجوت، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وحسب بيان للوزارة، اغتنمت الوزيرة سانحة اللقاء للإشادة بالدور الهام والتاريخي الذي يلعبه الاتحاد العام للعمال الجزائريين في جمع شمل الطبقة العاملة الجزائرية والدفاع عن مصالح العمال المادية والاجتماعية.

منوهة بمساعيه الدائمة لتأطير وتنظيم صفوف العمال تماشيا وتوجهات السلطات العليا في البلاد الرامية إلى تقوية الجبهة الاجتماعية.

كما أكدت الوزيرة استعدادها لفتح أفاق التعاون مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتعزيز قنوات الحوار مع إطاراته. للمساهمة في ترقية الحقوق وتثمين المكتسبات المحققة لفائدة عمال قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

فضلا عن تعزيز قدراتهم عبر التكوين والتأطير من أجل تجويد التكفل والرعاية الاجتماعية لفائدة الفئات التي تسهر مصالح القطاع على رعاية شؤونها.

ومن جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين استعداد الاتحاد لمرافقة جهود الوزارة في ترقية أوضاع العمال وتحسين جودة العمل النقابي بالقطاع. مع تأكيد مساهمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في إثراء ودعم المقترحات التي يتبناها القطاع.