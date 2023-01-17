وزيرة التضامن تستقبل سفيرة النرويج بالجزائر

استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الثلاثاء، سفيرة مملكة النرويج بالجزائر، تيريز لوكن غيزيل. حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التنمية الاجتماعية، حسبما أوضح بيان للوزارة.

كما ذكر المصدر ذاته، أن الطرفين تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التنمية الاجتماعية. وكذا تبادل الخبرات بين البلدين حول آليات التكفل بالفئات الهشة.

في حين، أعربت وزيرة التضامن الوطني عن “رغبتها في تقاسم التجربة الجزائرية الرائدة الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادي”. و”دعم المرأة الريفية والماكثة بالبيت لخلق نشاطات مدرة للدخل”. إلى جانب التطرق إلى “الترتيبات الخاصة برعاية كبار السن داخل مؤسسات الاستقبال، سيما ما تعلق منها بتجربة المزارع البيداغوجية”.

ومن جهتها، عبرت سفيرة مملكة النرويج عن استعدادها لـ “تقاسم” التجربة النرويجية مع الجزائر، في مجال التكفل بالفئات الهشة. على غرار فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا آليات تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ومساعدتها على ولوج عالم المقاولاتية.