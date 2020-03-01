وزيرة التضامن تستقبل سفير الصين لدى الجزائر

استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر، لي ليانهي.

وحسب بيان وزارة التضامن، فقد أشاد الطرفان بمتانة وعمق العلاقات الجزائرية الصينية الممتدة إلى الثورة التحريرية المباركة، والتي عرفت تطورا مستمرا في عديد المجالات، لتتوج بالإمضاء على الشراكة الإستراتيجية الشاملة الجزائريةـ الصينية سنة 2014.

ومن جانبها استعرضت الوزيرة مختلف التدابير والآليات التي تتبناها الوزارة، للتكفل بالفئات الهشة، ودعمها للانخراط في التنمية، تجسيدا للسياسة الاجتماعية الثابتة للدولة الجزائرية.

كما عرضت كريكو، المكتسبات التي حققتها المرأة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأبدت الوزيرة استعدادها للعمل من أجل توثيق التعاون بين البلدين في المجال الاجتماعي وتبادل الخبرات، سيما ما تعلق بدعم المرأة لولوج عالم المقاولاتية، وإنشاء تعاونيات مصغرة، للانخراط في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقلال المالي.

ومن جهته أعرب السفير الصيني استعداده لتبادل الخبرات بين البلدين في المجال الاجتماعي بما يخدم علاقة الصداقة والتعاون بين الطرفين.