وزيرة التضامن تستقبل وزير شؤون اللاجئين الفلسطينيين

استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، وزير شؤون اللاجئين الفلسطينيين، أحمد حسن أبو هولي، والوفد المرافق له. حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاجتماعي.

كما أوضحت كريكو، أن المحادثات تمحورت حول “سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين”. لاسيما “في قطاع التضامن الوطني الذي يهتم بفئة اللاجئين”. إضافة إلى مناقشة “قضايا أخرى متعلقة بالمرأة، كون المرأة الجزائرية صاحبة سجل نضالي حافل بأسماء الشهيدات، المجاهدات وأرامل الشهداء”.

وكشف أبو هولي أن اللقاء شكل “فرصة لمناقشة كيفيات المساهمة في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات”.

في حين، تم عرض فيلم وثائقي حول المسار النضالي للمرأة الجزائرية خلال حرب التحرير وفي مرحلة البناء عقب استرجاع السيادة الوطنية. إضافة إلى المكانة التي تحظى بها في المجتمع. إلى جانب أخيها الرجل من خلال النصوص القانونية سيما دستور 2020.