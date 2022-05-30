وزيرة التضامن تشارك في أشغال المنتدى العربي الأول من أجل المساواة بالأردن

تشارك وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الاثنين، في أشغال المنتدى العربي الاول من أجل المساواة، الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالأردن.

وفي بيان للوزارة، فسيناقش المنتدى مواضيع ذي صلة بالمساواة بين الجنسين، وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء في منظمة الاسكوا.

وهذا على غرار بطالة الشباب، وبعض الظواهر المجتمعية التي يمكنها أن تؤدي إلى عدم المساواة بين الجنسين،كما سيتم إطلاق مبادرتين عمليتين لعدم المساواة في الدول الأعضاء.

هذا وتعتبر الإسكوا واحدة من خمس لجان إقليمية، تخضع لولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

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