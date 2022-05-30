وزيرة التضامن تشارك في أشغال المنتدى العربي الأول من أجل المساواة بالأردن
تشارك وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الاثنين، في أشغال المنتدى العربي الاول من أجل المساواة، الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالأردن.
وفي بيان للوزارة، فسيناقش المنتدى مواضيع ذي صلة بالمساواة بين الجنسين، وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء في منظمة الاسكوا.
وهذا على غرار بطالة الشباب، وبعض الظواهر المجتمعية التي يمكنها أن تؤدي إلى عدم المساواة بين الجنسين،كما سيتم إطلاق مبادرتين عمليتين لعدم المساواة في الدول الأعضاء.
هذا وتعتبر الإسكوا واحدة من خمس لجان إقليمية، تخضع لولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
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تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر ومصر في المجال الاجتماعي
كما أجرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مساء أمس الثلاثاء، محادثات عبر تقنية التحاضر عن بعد، مع نظيرتها بجمهورية مصر العربية نيفين القباج.
وفي بيان للوزارة اليوم الاربعاء، فقد أشاد الطرفان بالعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الجزائري والمصري.
وكذا متانة العلاقات بين البلدين الممتدة عبر التاريخ، مؤكدان على ضرورة تعزيز الثنائي في المجال الاجتماعي بما يخدم مصلحة الطرفين.
وفي هذا السياق، أبدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة استعداداها للمضي قدما من أجل الإمضاء على مشروع البرنامج التنفيذي في مجال الشؤون الاجتماعية.
واستعدادها لتبادل التجارب بين البلدين لتحقيق أكثر مكتسبات لصالح المرأة، خاصة وأن الجزائر حققت أشواطا كبيرة في مجال ترقية حقوق المرأة.
من جهتها عبرت الوزيرة المصرية عن رغبتها في تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكفل الاجتماعي،
سيما ما تعلق بمجال ترقية حقوق المرأة والتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
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وزيرة التضامن تلتقي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر
وزيرة التضامن تلتقي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر
كما شكل موضوع سبل تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي محور لقاء جمع, اليوم الثلاثاء، بين وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. كوثر كريكو
والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، بليرتا أليكو.
وأوضح بيان للوزارة أن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة استقبلت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر.
حيث تحادث الطرفان حول “سبل تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي. لا سيما ما تعلق منها بالتمكين الاقتصادي للمرأة وتطوير آليات دعم الفئات الهشة”.
كما سمح هذا اللقاء بتقييم واقع وآفاق التعاون بين القطاع و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الشق الاجتماعي.
حيث “اتفق الطرفان على تسطير برنامج تعاون في إطار تجسيد خطة التنمية المستدامة 2030” وفق المصدر ذاته.