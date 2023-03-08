وزيرة التضامن تشكر رئيس الجمهورية لإهتمامه بترقية مكانة المرأة

أسدت وزيرة التضامن، بإسم المرأة الجزائرية، جميل عبارات الشكر والامتنان لرئيس الجمهورية، لما يوليه من اهتمام ورعاية بترقية مكانة المرأة ودعم تنوع إبداعاتها بتطلعات تعكس طموحاتها.

وقالت الوزيرة، في كلمة لها على هامش تكريم رئيس الجمهورية لنساء رائدات في عديد المجالات: “اليوم مناسبة هامة لإحياء المرأة الجزائرية عيدها العالمي بشعار يعكس مدى انخراطها في تحقيق مسعى التنمية المستدامة. وبمؤهلات تجعلها تفتخر بجزائريتها”.

وذكرت كوثر كريكو، بالمكتسبات الدستورية التي عززت مكانة المرأة في مجال التمكين السياسي. والمشاركة في الانعاش الاقتصادي والسعي إلى تجسيد مبدأ المناصفة في تولي المسؤوليات. مع إقرار حمايتها من جميع أشكال العنف. وجاء ذك بموجب ترسانة قانونية تتماشى وثوابتها الوطنية والتزاماتنا الدولية.

وأكدت كريكو، أن جهود الحكومة، ستتواصل وفقا للتعليمات السيادية لترقية مكانة المرأة والطفولة بموجب برامج تراعي طموحاتها في اطار تشاركي.