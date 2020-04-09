وزيرة التضامن تشكر عمال قطاعها الذين يزاولون مهامهم في هذه الظروف

تقدمت وزيرة التضامن الوطني، بأسمى عبارات الشكر والتقدير، لعمال القطاع الذين يزاولون مهامهم في هذه الظروف.

وشكرت الوزيرة، موظفي المراكز المغلقة على غرار دور المسنين وديار الرحمة والطفولة المسعفة ومراكز النساء في وضع صعب،الذين يتفانون وبكل حب واخلاص في خدمة هذه الفئات.

وجاء في رسالة الوزيرة: “إليكم أنتم الذين ارتقيتم بحسكم الانساني قبل المهني، رجالا ونساء، الذين استأثرتم على انفسكم وعائلاتكم وأهاليكم، لتتفرغو للتكفل بفئات عزيزة على قلوبنا، كبار السن والطفولة والنساء في وضع صعب”.

وأضافت الوزيرة: “لكم مني كل الشكر والعرفان والتقدير والاحترام، دمتم عونا وذخرا للقطاع والأمة لبناء جزائر جديدة.

وختمت الوزيرة رسالتها بقولها: “ستجتاز بلادنا الحبيبة هذه المهنة، بتكافل جهودك جميعا في أقرب الآجال”.