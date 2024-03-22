وزيرة التضامن تطلق قافلة طبية تضامنية للأشخاص المسنين

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو من ولاية المدية. على إطلاق قافلة طبية تضامنية لفائدة الأشخاص المسنين. بحضور رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي.

و تستهدف هذه القافلة الطبية التضامنية حوالي 50 شخصا مسنا من مختلف البلديات الريفية بالمدية. وتشمل أجهزة طبية وتقويمية للعظام، بما فيها أجهزة قياس ضغط الدم و قياس السكر وأطقم أسرة هيدروليكية وهوائية مضادة للإستلقاء وكراسي متحركة. كما تتضمن نفس القافلة أفرشة و أشياء أخرى موجهة للأشخاص المسنين. الذين أحصتهم الخلايا الجوارية التابعة لقطاع النشاط الإجتماعي والتضامن.

وقالت الوزيرة، أن الدولة ملتزمة بمرافقة الفئات الإجتماعية الهشة وضمان رعايتها عبر هياكل النشاط الإجتماعي. أو من خلال عمليات ومبادرات مماثلة للعملية المنظمة اليوم لفائدة هذه الفئة الهشة من المجتمع”.

و بدار الثقافة “حسن الحسني”، حضرت كريكو فعاليات المرحلة التصفوية لمسابقة تلاوة القرآن الكريم لذوي الإحتياجات الخاصة. كما سلّمت نسخا من القرآن الكريم بتقنية “البراي” لمكفوفين وضعاف البصر بالمنطقة. لتنتقل إلى المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لتفقد معرض خاص بمنتجات الصناعة التقليدية. من أطباق تقليدية و منتجات الطرز والفخار ومستلزمات المنازل التي صنعتها أنامل المرأة الماكثة في البيت.

و ذكرت وزيرة التضامن كريكو أن الهدف من تنظيم مثل هذه التظاهرات هو “تسليط الضوء على عمل المرأة الماكثة في البيت، و منحها المرافقة الضرورية لإنشاء مؤسسات صغرى تساهم في دمجها ضمن النظام الاقتصادي الوطني كعنصر خلاق للشغل و الثروة”.

من جهته أكد حيداوي على هامش الزيارة، أن المجلس الأعلى للشباب يسعى لضمان التجند الدائم للشباب وانخراطه في العمل التضامني والتطوعي في إطار تشاوري ومنظم ومنسق.