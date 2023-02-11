وزيرة التضامن تعزي عائلة الرعيتين وتشكر الحماية المدنية على الاحترافية

قدمت وزيرة التضامن، كوثر كريكو، تعازيها لعائلة الرعيتين الجزائريتين المتوفيتين في زلزال تركيا المدمر. وهذا خلال تواجدها أثناء استقبال الضحيتين في مطار هواري بومدين الدولي قادمين من تركيا. بعد أن تم تسهيل كل الإجراءات من أجل وصول الجثمانين في أسرع وقت.

كما شكرت، كريكو، على هامش الاستقبال، فرقة الإنقاذ التابعة للحماية المدنية، المتواجدة في تركيا. قائلة “تحية خاصة للحماية الجزائرية على الاحترافية التي بذلوها من أجل إنقاذ الأرواح في سوريا وتركيا.