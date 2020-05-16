وزيرة التضامن تعزي عائلة الطبيبة وفاء بوديسة في وفاتها

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وزيرة التضامن تعزي عائلة الطبيبة وفاء بوديسة في وفاتها
بقلم نسرين محفوف

قدمت وزيرة التضامن الوطني، كوثر كريكو، اليوم السبت، تعازيها في وفاة الطبيبة وفاء بوديسة.

وجاء في تعزية الوزيرة “ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر وفاة الطبيبة وفاء بوديسة بفيروس كورونا، وهي تؤدي واجبها المهني بمستشفى راس الواد بولاية برج بوعريريج ، وبهذا المصاب الجلل أتقدم بخالص عبارات التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفقيدة وإلى كل أسرة السلك الطبي”.

وأضافت ” أقدم تعازي إلى المرأة الجزائرية بصفة عامة، التي تبرهن دائما أنها في الصفوف الأولى، وتضحي بما تملك عندما يتعلق الأمر بالواجب الوطني، سائلة الله عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان”.


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