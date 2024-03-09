وزيرة التضامن تقف على آخر التحضيرات لاستقبال شهر رمضان ببومرداس

شرعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بومرداس، للوقوف على ٱخر التحضيرات لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وحسب بيان للوزارة، كانت كريكو مرفوقة بالقائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية.

وفي أول محطة لها، أعطت وزيرة التضامن رفقة والي ولاية بومرداس فوزية نعامة و رئيس المجلس الشعبي الولائي. يوسف طلاش إشارة انطلاق لقافلتين تضامنيتين قافلة الطرود الغذائية و قافلة تحسيسية.

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