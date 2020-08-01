وزيرة التضامن تكرم نساء الأطقم الطبية المحاربات لكورونا وتؤكد دعمها لهن

كرمت كل من وزارة التضامن الوطني، ووزارة العمل، اليوم السبت، نساء الأطقم الطبية العاملات في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، بمناسبة عيد الأضحى.

ووجهت وزيرة التضامن، كوثر كريكو، كلمة بهذه المناسبة، أكدت فيها على دعم الوزارة للمرأة العاملة، خاصة منهن النساء الحوامل المأمنات إجتماعيا، واللواتي يتمتعن بحقوقهن كغيرهن من النساء الماكثات بالبيت.

وأوردت الوزيرة: “ايمانا من الدولة، بأهمية ترقية مكانة المرأة في المجتمع، جنبا إلى جنب مع الرجل، لبناء أسس الجمهورية الجديدة، ولا تزال مجهوداتنا متواصلة، لتطوير هذا المسعى الترقوي على جميع الأصعدة”.

كما ترحمت الوزيرة، على كل من فقدناهم في هذه الجائحة.

وفي ختام كلمتها، هنأت الوزيرة، المرأة الجزائرية الصامدة في شتى الميادين، متعهدة بدعم مساعيها النبيلة ومسعى الجيش الأبيض.

مؤكدة أنه وبموجب الارادة التضامنية، سننتصر على هذا الوباء.

هذا وتم بهذه المناسبة، تقديم شهادات شرفية، لبعض الطبيبات والممرضات، من طرف وزيرة التضامن ووزير الصحة الذي حضر التكريم.