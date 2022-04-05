وزيرة التضامن تلتقي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، عن إعداد سجل إجتماعي موحد يتضمن جميع الفئات المعنية بالدعم. والمنح التي يتكفل القطاع بمنحها.

وأشارت وزيرة التضامن خلال نزولها ضيفة بالقناة الأولى، أن الوزارة بصدد إعداد سجل إجتماعي موحد بالتنسيق مع عدة وزارات أخرى على غرار وزارة الداخلية. يضم جميع الفئات المعنية بالدعم والمنح التي يتكفل بمنحها القطاع. مشيرة إلى أن العمل جاري حاليا وفق قوائم وزارة الداخلية التي يتم تحيينها دوريا بالتنسيق مع اللجان الولائية والبلدية.

كما أشارت الوزيرة، إلى أنه تم تسطير برنامج عشية حلول شهر رمضان تتخلله حملات تحسيسية بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الصحة حول مكافحة ظاهرة التبذير وتنمية الحس الصحي. إلى جانب تنظيم موائد إفطار الصائمين وعابري السبيل بالتنسيق مع هيئات المجتمع المدني.

وأضافت أنه لأول مرة ستنظم مسابقة لأحسن مزرعة نموذجية على مستوى دور المسنين. إلى جانب تنظيم المسابقة الثانية لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال المتواجدين على مستوى مراكز الطفولة المسعفة. على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز يوم 27 أفريل المقبل.

وبخصوص البرنامج الوطني لدعم المرأة وخصوصا تلك الماكثة بالبيت، قالت الوزيرة إنه ينسجم مع الرؤية العامة المحددة من قبل رئيس الجمهورية. خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء والمنعقد في جانفي 2021. حيث أعطى تعليمات واضحة تنص على ضرورة تكثيف برنامج الحكومة الموجه لدعم إنخراط المرأة الماكثة بالبيت في الإنتاج الوطني.

كما أشارت وزيرة التضامن، إلى أنه تم إعداد برنامج وزاري مشترك ومتعدد القطاعات بمشاركة المجتمع المدني ووزارات الفلاحة والسياحة والتكوين المهني والوزارة المنتدبة للمؤسسات المصغرة. تحت إشراف وزارة التضامن الوطني ويقضي بتسهيل عملية إنخراط المرأة الريفية في ماكينة الإنتاج الوطني.